أخبار التعليم|التقديم لرياض الأطفال 2023-2024 في المدارس الحكومية 13 معلومة عن الرابط والخطوات.. استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة ومراقبين و8 ملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يبدأ أول يونيو.. ننشر تفاصيل تقديم المدارس التجريبية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تقديم المدارس التجريبية 2023، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا، أعلنت خلاله فى إطار توجّه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات)، تعلن الوزارة أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكترونى بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط:



جامعة حلوان: تعاون مع مدينة الدواء لتدريب وتأهيل طلاب الصيدلة

تبحث جامعة حلوان فرص التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة بينها و بين مدينة الدواء "جيبتو فارما" ، في إطار السعى لمزيد من التعاون وتعزيز قطاع الرعاية الصحية.

خبراء: نشهد نقلة كبيرة في مستوى التعليم وبعض التحديات تواجه التطوير

أكد الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تطمح إلى تطوير التعليم بشكل كبير، وحدثت نقلة كبيرة في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة، ظهرت آثارها بوضوح خلال الفترة الأخيرة، ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه تطوير التعليم.

تحرك عاجل من التعليم بعد شكاوى صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالمنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية بيانا عاجلا، استجابة لشكاوي أولياء الأمور من امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد لجان تصحيح مادة العلوم والدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية

تفقد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد.

التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية| 13 معلومة عن الرابط والخطوات

التقديم لرياض الاطفال 2023 في المدارس الحكومية ( المدارس الرسمية والرسمية لغات أو المدارس التجريبية) .. أمر تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيله وخطواته وشروطه .

انتظام امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. صور

شهدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، انتظاماً تاماً، بالنسبة للفرق الدراسية الأربع، وسط جو من الاهتمام من جانب إدارة المعهد وجميع أطراف المنظومة الامتحانية بتوفير نظام امتحاني مناسب للطلاب.

استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة ومراقبين و8 ملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارة أبو كبير و2 مراقب دور و8 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارات أبو حماد ومنيا القمح وشرق الزقازيق وأبو كبير لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق، وضبط 10 طلاب في وقائع غش باستخدام التليفون المحمول وإحالتهم للتحقيق طبقا لقانون 205 لسنة 2020.