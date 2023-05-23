استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة ومراقبين و8 ملاحظين في امتحانات الإعدادية بالشرقية

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارة أبو كبير و2 مراقب دور و8 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية بإدارات أبو حماد ومنيا القمح وشرق الزقازيق وأبو كبير لمخالفتهم التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق، وضبط 10 طلاب في وقائع غش باستخدام التليفون المحمول وإحالتهم للتحقيق طبقا لقانون 205 لسنة 2020

أكد وكيل أول الوزارة أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر فى أداء عمله جاء ذلك خلال متابعته من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لسير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي الهندسة، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بلغ 137939 طالب وطالبة موزعين على 765 لجنة علي مستوى محافظة الشرقية، وأوصي بمرعاه الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب وشدد علي توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب بكراسة الإجابة.

وشدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب.

وفي ذات السياق شدد على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليميةـ كما شدد علي عدم اصطحاب المحمول داخل للجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.