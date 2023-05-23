وزير الري السابق: الوعي بقضايا المياه أمن قومي

قال الدكتور حسين العطفي، وزير الري السابق والأمين العام للمجلس العربي للمياه،إن كفاءة استخدام المياه في مصر عالية جدا عكس ما يروجه البعض لأننا نستخدم المياه مرة وإثنان لسد الفجوة المائية مع ترشيد الإستخدامات في كل القطاعات سواء المنزلي أو الصناعة والزراعه الحديثه والمحاصيل التي لا تستخدم مياه كثيرة.

وأضاف العطفي ل"صدى البلد " يجب أن نزيد الوعي لأنه أمن قومي لأن المياه حق للجميع ومسئولية الجميع أيضًا.

وتابع أن الدولة المصرية لديها استراتيجية لإدارة موارد المياه وقامت بالعديد من المشروعات لسد الفجوة أهمها محطات معالجه مياه الصرف الصناعي والصرف الزراعي، وتحلية مياه البحر.

وأكد أنه لدينا تجارب في سيناء في حصاد الأمطار والسيول وشحن مياه الخزانات وإعادة استخدام المياه لصالح المجتمع، ومن أهم محطات معالجة الصرف الزراعي وإعادة استخدامها مثل مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم ، ومحطة مصرف بحر البقر التي دخلت موسوعة جينيس بطاقة 6,6 مليون متر مكعب في اليوم .



