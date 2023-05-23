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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن التطورات في منطقة بيلجورود الروسية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصعيد القتال، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 في تعليق على التطورات في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا ، إن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى تصعيد القتال.

وأضاف دوجاريك في تعليق على التطورات في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لـ أوكرانيا: "أننا نتابع بقلق تقارير الحادث في منطقة بيلجورود في روسيا، لقد رأينا البيانات ونحن على علم بالتصريحات التي أدلى بها مسؤولون، في كل من أوكرانيا وروسيا"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بتأكيد التقارير أو أي معلومات تتعلق بالجماعات التي يُزعم تورطها فيما نراه في وسائل الإعلام.

وتابع: "لكننا ندعو جميع الأطراف لضمان عدم تصعيد القتال أو انتشاره والامتناع عن الأعمال أو الخطابات التي يمكن أن تزيد التوترات".

وكانت قد تسللت مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية إلى منطقة جرايفورونسكي في بيلجورود في 22 مايو الجاري، ووفقًا لأحدث البيانات.

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وفي وقت لاحق، أبلغ حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عن مقتل مدني في قرية كوزينكا، كما أصيب 13 مدنياً توفيت امرأة مسنة أثناء الإخلاء. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إنه خلال عملية مكافحة الإرهاب، أوقفت القوات الروسية وقضت على الوحدات القومية الأوكرانية التي تسللت إلى المنطقة. 

ووفقا للدفاع الروسية، فقد الجانب الأوكراني 70 مخربًا وأربع عربات مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أوكرانيا منطقة بيلجورود الروسية بيلجورود

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