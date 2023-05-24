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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب البشر.. انخفاض كبير بأعداد الحيوانات في العالم وتهديد بالانقراض

حيوانات
حيوانات

ينخفض عدد الأنواع الحيوانية حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ مما ادى الى محاولة العلماء إحصاء الأعداد ومعرفة أسباب الانخفاض. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة الانباء البريطانية، انتهى العلماء من دراسة جديدة تبحث التغيرات في الأعداد لأكثر من 70 ألف نوع من الحيوانات من جميع أنحاء سطح الأرض بمرور الوقت، مما يجعل البحث الأكثر شمولا من نوعه حتى الآن.

 

 

 

وقال الباحثون من جامعة كوينز بلفاست إن النتائج هي «تنبيه شديد» لأن فقدان التنوع البيولوجي العالمي الناجم عن التصنيع البشري أكثر إثارة للقلق مما كان يعتقد سابقا.

ووجدوا أن 48% من الأنواع على الأرض تشهد حاليا انخفاضا في أعدادها، في حين أن أقل من 3% منها يتزايد في العدد.

وتم قياس مدى انقراض الأنواع تقليديا وتبين أن 28% من الحياة على الأرض مهددة حاليا بالانقراض.

وفي الوقت نفسه، يظهر التحليل أن نقص الأنواع ذات الأعداد المتزايدة يظهر أن الأنواع الأخرى لا تتطور لتحل محل الأنواع المنقرضة في النظام البيئي.

وينظر إلى فقدان التنوع البيولوجي العالمي على أنه أحد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في العقود القادمة، مما يؤثر على عمل النظم الإيكولوجية وإنتاج الغذاء وانتشار الأمراض واستقرار الاقتصاد العالمي

العالم الحيوانية العلماء الانخفاض

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