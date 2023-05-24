«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى فى المؤتمر الذى يستضيفه قصر عابدين عن تأسيس أول شركة مساهمة فى تاريخ الرياضة المصرية بين اللجنة والاتحادات الرياضية البارالمبية والاتحادات الرياضية الأوليمبية واللجان التابعة ولها نشاط بارالمبي والاستثمار الخاص، تحت اسم الشركة البارالمبية للاستثمار فى المجال الرياضى، وذلك وفقا لقانون الشركات المساهمة وقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017.

وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار الرياضى لزيادة حجم الرعاية للجنة والاتحادات، فى مجالات التسويق الرياضى، التجارة فى أدوات وأجهزة الأشخاص ذوى الاعاقة، تنظيم المسابقات المحلية والدولية، والاستشارات الرياضية والهياكل الإدارية، ومجالات أخرى تقترحها الاتحادات ويوافق عليها الجميع. ويتم تأسيس الشركة برأس مال 20 مليون جنيه تكون نسبة اللجنة البارالمبية فيها 20 بالمائة، ولكل اتحاد من الاتحادات 5 بالمائة من الأسهم تتحملها عنه اللجنة وقت التأسيس، و15 بالمائة للمستثمر الخاص.

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن الشعار الجديد للجنة والذ تم اعتماده رسميا من اللجنة البارالمبية الدولية ، بالإضافة للإعلان عن حصول اللجنة على شهادة الايزو فى الإدارة، والإعلان عن البطولات والأحداث الدولية التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها بطولة العالم لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة.

والتقدم بملف استضافة بطولة العالم للسباحة البارالمبية 2027 .

وآخر استعدادات المنتخبات البارالمبية لبارالمبياد باريس 2024.

من جانبه قال حسام الدين مصطفى، إن المؤتمر يأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل الأحداث المتلاحقة والأنشطة المكثفة للفعاليات البارالمبية وهو ما يؤكد الحراك الكبير الذى تشهده مصر حاليا فى النشاط البارالمبي الذى يأتى بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ومختلف الهيئات المتخصصة فى هذا الأمر وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الداعم الأساسى لكل الأنشطة البارالمبية ولأبطالها ويحرص دائما على تكريمهم ومساندتهم ودعمهم بكافة الأشكال .

كما نجحت اللجنة البارالمبية المصرية فى الفوز بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية فى الفترة القادمة حيث احتفلت البارالمبية الدوليه بفوز مصر لتنظيم مؤتمر vista العلمى الذى يتم تنظيمه لاول مره خارج قارة أوروبا والذى ينطلق فى الفتره من 31,اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بمشاركة مايقرب من 450 باحث ومتخصص

وتوفر منظمة VISTA منصة دولية مهمة للعلماء لتبادل أحدث المعلومات والأبحاث والتطوير والخبرات الحالية المتعلقة بالرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة والحركة البارالمبية.

كذلك سيتم الإعلان عن تنظيم بطوله العالم لرفع الأثقال وبطولة مصر الدولية للسباحة ..

الإعلان عن إنشاء أول شركة استثمار رياضى للجنه البارالمبية وبمشاركة الاتحادات واللجان التابعة لها كشركاء بالاسهم فيها وهى التجربة الأولى من نوعها فى مصر والتى تتيح للأسرة البارالمبية ايجاد موارد مالية لها تساهم فى تطوير والصرف على شئونهم الرياضيه .

فيما أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في كلمته التى ألقاها عبر الفيديو كونفراس لوجوده فى شرم الشيخ بالتزام رئاسى بأنه سعيد بالتطور الذى حدث فى اللجنة البارالمبية المصرية وحالة التفاهم الموجوده بين أعضاء مجلس إدارتها وهو ما انعكس على أدائها الإيجابى لكل افراد الاسره البارالمبية .

وأكد أن الدولة تقف بجانب كل الرياضيين وخاصة من من الرياضيين ذوى الاعاقة بكل انواعها وتوفر لهم كل ما يحتاجونه .

وأكد على أنه ينتظر من اللاعبين الأبطال بذل قصارى جهدهم لرفع علم مصر عاليا فى البطولات القارية والدولية والاستعداد جيدا الدورة البارالمبية باريس 2024 .

وقد حضر الحفل الدكتور نبيل سالم الرئيس التاريخى للجنة البارالمبية وزوجته الإعلامية القديرة سناء منصور والذى تم إطلاق جائزة التميز الرياضى باسمه كما حضر كل من الدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية و اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية، (اوكسا) وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية منهم على حسب الله والدكتور وجيه عزام ومعتز عاشور والدكتور فتحى ندا رئيس نقابة الرياضيين وعدد كبير من أعضاء مجلس الشعب والشورى يتقدمهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة وجميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكابتن عماد رمضان والكابتن ايهاب حسنين والمهندسة أمل مبدى والكابتن شعبان الخطيب والدكتور أشرف العجيل والإعلام ومحمد يحيى يوسف بجانب عدد من رموز ومشايخ ورياضيين الألعاب البارالمبية ونجوم الصحافة والإعلام.