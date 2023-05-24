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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

صدى البلد

وصلت  في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك الي القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا 34 للمرة الأولي في تاريخه والتي أقيمت في تونس في الفترة من 12 إلي 22 مايو الجارى.

 

وكان في استقبال البعثة باسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

يذكر أن فريق الزمالك فاز مساء أمس ببطولة أفريقيا بعد الفوز علي نظيره فريق الأنابيب الكيني في المباراة  بنتيجة 3 /1 في المباراة النهائية التي أقيمت علي صالة نابل.


من المقرّر أن يشارك الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي المقرر إقامتها سبتمبر القادم في الهند كأول فريق مصري يشارك في البطولة.

 

يقود الفريق أحمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد وإكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبة حسنين مدير إداري.


يشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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