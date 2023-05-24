وكالة شئون المسجد النبوي تعلن استكمال خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن

أعلنت وكالةُ الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنها جهزت كافةَ خدماتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى، صلى الله عليه وسلم، خلال موسم حج هذا العام.

وأشارت الوكالة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم /الأربعاء/ - إلى أنها حرصت على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه؛ حيث عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة؛ لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حرصًا منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهّل على ضيوف الرحمن زيارتهم، وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الإيمانية.

وأوضحت أنها خصصت لأعمال التطهير والتعقيم، فرقًا ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع الموادّ المطهّرة الصديقة للبيئة.