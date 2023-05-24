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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها وحدة السكان.. ندوة للعاملين بالحسنة حول قيمة العمل

ندوة حول قيم العمل
ندوة حول قيم العمل بمدينة الحسنة

نفذت وحدة السكان  الفرعية  بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ندوة تحت بعنوان " القيم والمهارات الحياتية وقيمة العمل" 
تحت مظلة  مبادرة “ قيم وحياة "، تحت رعاية  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  ، وتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ، وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية .

 

حاضر فى الندوة  الشيخ احمد عبد الفتاح واعظ بإدارة الأوقاف بالحسنه ،  حيث تناولت الندوة التعرف علي المهارات الاكثر أهمية للتفوق  ، والتميز في العمل.

وأكد الشيخ أحمد ،  علي ضرورة
الإهتمام بالعمل ،   وتنمية المهارات الحياتية والتي تؤثر على الأداء الوظيفي  ، وعلي أسلوب تفكير الفرد في الحياه بشكل عام .

 

القضية السكانية :

 

وأشارت ريم علي ، مدير وحدة السكان بالمحافظة أن ذلك يأتي في إطار خطة العمل  لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها لتحقيق التنمية المستدامة .

وقال  العميد اسامة الغندور ، سكرتير عام المحافظة  ،ان الندوة عقدت تحت مظلة مبادرة  " قيم وحياة "  ،  والتي تهدف إلى توعية المجتمع  ، وخاصة أبناءنا من النشئ والشباب بالقيم الإنسانية والمجتمعية ،  ورفع الوعي القيمي ، والإخلاقي لديهم ،  ودفع عجلة الإنتاج .

و من الجدير بالذكر القافلة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالمواطن  حتى فى المناطق النائية .

واضاف خالد عبد الحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ،ان الندوة جاءت انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية ببناء دولة حديثة تعتمد على كفاءات بشرية تحقق آمال وطموحات المصريين فى إطار دولة قوية، وإدارة عصرية لتحقيق التنمية.

 

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