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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن إصابة حارس مرمي الفريق وهو حمزه علاء الحارس الرابع.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن علي لطفي حارس الأهلي غادر المباراة أمس إثر إصابته بشد في العضلة الخلفية بالإضافة لإصابة محمد الشناوي حارس الفريق الأول بشد في السمانة.

 

وأضاف شوبير أن غرفه علاج الأهلي أصبحت مكتظة بحراس الأهلي وهم الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

 

وتابع شوبير أن فرص لحاق الشناوي بنهائي دوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربي باتت صعبة في ظل إصابته. 

 

ويواجه فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

احمد شوبير الأهلى الوداد المغربي اون سبورت اف ام دورى أبطال إفريقيا محمد الشناوي

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