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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو إلى بنية تشريعية قوية لتعزيز القدرات الرقمية بالدول العربية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس المستشارين بالمغرب

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالتجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال التكنولوجيا والعلوم والتحول الرقمي، كتجربة عربية ناجحة نتيجة لرؤية بعيدة المدى تبنتها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، لعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والتي تقوم حاليا بزيارة للمغرب في الفترة من  22 حتى 26 مايو  الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة، فضلا عن لقاء مسئولين بالمملكة.

وأثنى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية على مبادرات البرلمان العربي، التي من بينها إنشاء مجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقها البرلمان.

كما أشاد بجهود رئيس البرلمان العربي ورئيس وأعضاء المجموعة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها مجموعة العمل، معربا عن تطلعه لأن يكون لمجموعة العمل هذه دور مهم وصدى إيجابي في بناء وتعزيز القدرات البرلمانية العربية في مجال التحول الرقمي.

من جانبه، أكد "العسومي" دعم البرلمان العربي لهذا التوجه ودعم تبادل التجارب العربية الناجحة في مجال التكنولوجيا والابتكار من أجل تحقيق التكامل العربي في هذا المجال، داعيا إلى بنية تحتية قوية وأطر تشريعية متطورة ومرنة تضمن مواكبة المستجدات العالمية في مجال التقنيات الرقمية التي باتت اليوم تشكل عصب الحياة الحديثة، والركيزة الأساسية لجهود التطوير والتحديث في مختلف المجالات فضلا عن الاهتمام بالابتكار والأفكار الخلاقة، والانفتاح على التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.
 

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