الطالبة صاحبة الفيديو مع أبيها: نشرته بشكل تلقائي.. ووالدي فرح به

قالت آية حمدي طالبة بكلية التربية بجامعة دمنهور صاحبة فيديو العجلة مع أبيها، شعرت بأن هذا الفيديو تكريم له، لأنه شارف على أيامه الأخيرة في عمله بسبب إحالته للمعاش، فوجئت بعدد المرات التي تمت مشاركة الفيديو فيها، لم يتخطَ ثوانٍ كثيرة، ومع ذلك فإنه من أكثر الفيديوهات مشاهدة

وأضافت "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "إنّها لم تتوقع أن ينتشر مقطع الفيديو بهذا الشكل: "ده كرم من ربنا، كنت مصوراه بشكل عفوي، كل الناس عرفتنا وكلهم بيدعوا لبابا".

وتابعت الطالبة بكلية التربية بجامعة دمنهور: "لا أنشر حياتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد كنت مترددة كثيرا، لكن والدي تلقى الفيديو عن طريق الناس، قالوا له إن الفيديو جميل، فرح كثيرا بذلك، وكان رد فعله مختلفا، ولم يعترض أبدا".