هل يجوز للمرأة تغطية وجهها في مناسك الحج وحكم الذهاب على نفقة زوجها

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت ذاهبة لأداء مناسك الحج وأرادت ان تغطي وجهها فلا مانع فى العموم من ذلك.

وأضاف فخر، فى إجابته أن المطلوب من المرأة الحجاب والنقاب شيء زائد فإذا وضعت شيئا يغطي وجهها فلا مانع من ذلك.

وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفازين، فللمرأة أن تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بالعمرة أو الحج.

وتابع: "إنه لو نزل دم الحيض أثناء طواف الإفاضة، ذهب الفقهاء إلى أنها تتحفظ وتربط شيئا قويا حتى لا يسترسل الدم إلى ساحة بيت الله الحرام، وتدخل وتطوف، وهذا يجزئها إذا ما داهمها موعد السفر وأصبحت لا تستطيع تأجيل موعد الدورة الشهرية.



حكم حج المرأة على نفقة زوجها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل دار الإفتاء أصدرت قرار بأن الرجل لا يعطي لزوجته أموال للحج أو العمرة؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس واجبا على الرجل أن يجعل زوجته تؤدي مناسك الحج أو العمرة من ماله الخاص فلعله لا يكن على مقدرة، أو خصص هذا المال لتزويج أبنائه مثلا أو لحجه هو للفريضة.

وأشار إلى أن الزوج لو كان ممتلكا للمال وأعان زوجته على الطاعة وإخراج زوجته للحج أو العمرة فهذا أمر جميل يدخل في قوله تعالى "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وكثيرون يفعلون ذلك.