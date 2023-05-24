عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

كرستيان برجر سفير
كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نتحقق من أهمية مصر للاتحاد الأوروبي، فهي قريبة من أوروبا و منتجة للطاقة 

 

سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة: مصر يمكن أن تكون مصدر طاقة لبلادنا

تصدير مصر الغاز المسال إلى أوروبا

وأضاف كرستيان برجر، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «مصر يمكن أن تكون محورا ومصدرا للطاقة للاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم للصادرات من الغاز المسال من مصر للاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا العام كما حدث يمكن زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، حيث صدرت مصر الكثير من الغاز للاتحاد الأور بي أكثر من أي وقت مضى».

ولمتابعة المزيد حول حديث كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لقناة القاهرة الإخبارية .. تابع الفيديو جراف التالي:

كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أهمية مصر للاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا منتجة للطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

ترشيحاتنا

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : كلت فلوس ولادي الأيتام

تحذير هام من النقل بشأن المعابر الغير شرعية على قضبان السكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ