سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نتحقق من أهمية مصر للاتحاد الأوروبي، فهي قريبة من أوروبا و منتجة للطاقة

تصدير مصر الغاز المسال إلى أوروبا

وأضاف كرستيان برجر، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «مصر يمكن أن تكون محورا ومصدرا للطاقة للاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم للصادرات من الغاز المسال من مصر للاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا العام كما حدث يمكن زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، حيث صدرت مصر الكثير من الغاز للاتحاد الأور بي أكثر من أي وقت مضى».

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