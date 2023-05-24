يشعر بآلام شديدة.. أحمد حسن يكشف التطورات الصحية الأخيرة لـ أجايي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن التطورات الصحية الأخيرة ل جونيور أجايي، لاعب نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “وكيل أعمال أجايي: اللاعب يشعر بآلام شديدة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي.. ولن نعلم قدر الضرر قبل إجراء الجراحة المطلوبة”.

يذكر أنه علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي قيمة عقد جونيور اجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وعدم مشاركته مع الفريق مباراة واحدة.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" السبب في كل ذلك المجلس السابق الذي تعاقد مع جونيور اجايي و عقده اول سنة ٤٥٠ الف دولار) ١٨ مليون جنية علي الاقل في موسم واحد ) و لم يلعب حتى الآن دقيقة واحدة و ربما لآخر الموسم ".