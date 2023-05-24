يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا والقناة الناقلة

تقام مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، وتذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق عامر عبدالله.

وسيدافع إنتر عن لقب كأس إيطاليا لكرة القدم، أمام فيورنتينا الصائم عن التتويج منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ورغم أهمية البطولة بالنسبة للإنتر ميلان، إلا ان تفكيره منصب على نهائي دوري أبطال أوروبا الذي وضعه بمواجهة بالغة الصعوبة في العاشر من يونيو المقبل في أسطنبول، مع مانشستر سيتي المتوج أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في 6 مواسم.

وفي النسخة الحالية، تخطى إنتير ميلان، أتالانتا 1-0 في ربع النهائي، ثم يوفنتوس (1-1 و1-0)، بموازاة متابعة مشواره في دوري الأبطال حيث أصبح أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ 2017.

في المقابل، يطمح فيورنتينا إلى إحراز لقبه السابع في مسابقة الكأس، لكن الأول منذ 2001، الأخير في سجله الرسمي.