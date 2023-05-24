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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|أمانة جازان تطرح فرصًا استثمارية في مركز وادي جازان

صدى البلد

 طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان عددًا من الفرص الاستثمارية في المركز عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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و بحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس” أوضح رئيس بلدية المركز المهندس سلطان بن يحيى معدي، أن تلك الفرص تأتي في إطار أعمال البلدية المستمرة في دعم المستثمرين وتحفيز العملية الاقتصادية في الجانب البلدي، وتتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة قرية ترفيهية، وإنشاء صالة رياضية، وتشغيل وصيانة كشكات، وإنشاء وترميم وتشغيل مواقع تجارية، وتأجير أرض لإقامة لوحات إعلانية وتشغيلها وصيانتها، وإنشاء وتشغيل محطة، وصيانة محال تجارية، وتشغيل وصيانة مبنى تجاري سكني، بالإضافة إلى العديد من الفرص المماثلة في مواقع متفرقة بقرى المركز.


ودعت البلدية الراغبين في الاستثمار الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" عبر الرابط furas.momra.gov.sa ، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية "فرص" 

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