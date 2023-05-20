تراجع أسعار النفط عند التسوية وتسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

انخفضت أسعار النفط عند تسوية التعاملات ، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية منذ شهر.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8% إلى 75.58 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 71.69 دولار للبرميل.

ومع ذلك سجل الخامان مكاسب أسبوعية بنحو 2%.

وجاء تراجع أسعار النفط بفعل توقف مؤقت لمحادثات سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومع ذلك صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً.

فيما صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي بأن الاضطراب في القطاع المصرفي قد يعني أن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى الارتفاع كثيراً لتحقيق أهداف السياسة.

وأكد في الوقت نفسه على أن استقرار الأسعار هو أساس الاقتصاد القوي، مشيراً إلى أن ذلك يقع ضمن مسؤولية البنك.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات Baker Hughes عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في أميركا إلى 575 منصة هذا الأسبوع.