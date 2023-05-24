عاجل
أخبار التعليم| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات.. ولا شكوى من امتحانات الدبلومات الفنية بدمياط النشرة الدينية.. الإفتاء: يجوز الاقتراض للحج بشرط..دعاء للحصول على وظيفة..10 كلمات فيهم المعجزة تعرف عليها الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو توك شو.. أسعار الذهب ودرجات الحرارة اليوم.. وسفير الاتحاد الأوروبي: قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية خطة للاستفادة من القطن المصرى لتطوير الصناعة.. نواب: صعوبة التسويق أبرز التحديات أمام الفلاحين.. وتفعيل الزراعة التعاقدية محفز لتحسين المناخ الاستثمارى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هروب لاعب المصارعة.. نائب يطالب الرياضة بتحمل الضرائب عن أبطال الألعاب الفردية

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب

طالب النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتحمل وزارة الشباب والرياضة ضريبة كسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، عن أبطال الألعاب الفردية، وذلك بعد واقعة لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال "شحاته"، في اقتراح برغبة تقدمت به إلى مجلس النواب، إن الجميع فوجئ خلال الساعات الماضية بخبر هروب لاعب منتخب المصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، بعد انتهاء بطولة إفريقيا للمصارعة بتونس، والتي فاز فيها بالميدالية الفضية، في مشهد متكررة وظاهرة تسطير على الرياضة الفردية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المعلوم أن صناعة بطل ليس بالأمر السهل الذي يحدث بين يوم وليلة، أو بأن يترك الأمر هكذا دون إعداد ورعاية، بل يتطلب جهود مكثفة ورعاية مادية ومعنوية، حتى يكون لمنتخبات الألعاب الفردية، أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه في معظم بلادم العالم، نرى كم الاهتمام الكبير الذي تحظى به المواهب وكم الدعم الذي تقدمه تلك الدول لهؤلاء الموهوبين حتى يكونوا أمام بطل أولمبي.

ولفت إلى تكرر ظاهرة هروب أبطال الألعاب الفردية، على مدار السنوات الأخيرة، وكان آخرهم لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة.

ونوه بأن اللاعب أحمد فؤاد بغدود كان قد حصل على العديد من الميداليات، إلا أنه لا يتقاضى سوا 3000 جنيها من الاتحاد، وفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الضرائب، وهو مرتب زهيد للغاية، لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات صناعة بطل مصري في، والتي تعمل استراتيجية الدولة على دعمها من خلال المشروع القومي للموهبة وإعداد البطل الأولمبي.

وأشار إلى أنه رغم الراتب الزهيد الذي يتقاضاه اللاعب، إلا أنه يتم خصم منه 10% كضريبة و 3 % رسم تنمية موارد الدولة، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعب، مطالبًا بالتدخل لدعم أبطال الألعاب الفردية، وإلغاء الضرائب والرسوم التي توقع عليهم، على أن يتحملها الاتحاد المختص باللعبة أو وزارة الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة ضريبة كسب العمل رسم تنمية موارد الدولة أبطال الألعاب الفردية أحمد فؤاد بغدودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

موقع صدى البلد يقاطع جنازة وعزاء خالة رانيا فريد شوقي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

ترشيحاتنا

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

الزمالك اليوم| مخطط اعتزال شيكابالا.. حقيقة رحيل أوسوريو.. وعودة رباعي الأبيض المصابين

أخبار الأهلي.. لعنة الإصابات تضرب الحراس ورحيل 5 نجوم وهداف أفريقيا يقترب

وزير المالية القطري: نتطلع لزيادة الاستثمار بمجالات الاتصالات والتصنيع في مصر

الحوار الوطني يستعرض أبرز الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي

مستقبل أوسوريو في الزمالك مهدد ومرهون بنتيجة مباراته مع طلائع الجيش بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| حسام موافي يحذر من تناول نوع شوربة شهير .. وترند خطير ينتشر بين الفتيات على التيك توك

عاملها كالشنطة.. أب يثير الجدل بسبب موقف مع ابنته |فيديو

تتخطى حاجز الـ40 درجة.. تحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين عن حالة الطقس

سكارليت جوهانسون تتألق فى جلسة تصوير فيلمها instant بمهرجان كان

فيديو

أمطار في الصيف.. تحذير جديد من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ