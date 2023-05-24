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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول كويتي يدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة الإرهاب

الدكتور هادي العجمي
الدكتور هادي العجمي

أكد الدكتور هادي العجمي ، رئيس قسم الدراسات والبحوث بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الاعلام الكويتية ، على أهمية توحيد الجهود الإعلامية منها لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

ولفت العجمي، إلى أنه على هامش أعمال الاجتماع الـ 25 لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب ، تم مناقشة الاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة ومواجهة الارهاب ودور الاعلام العربي في التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار إلى أنه تم إقرار الاستراتيجية التي أعدتها جامعة نايف للعلوم الأمنية وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب برفع هذه الاستراتيجية الى اجتماع وزراء الاعلام العرب المقرر عقده الشهر المقبل بالمغرب.

وأكد العجمي ، أن فريق الخبراء توصل الى رؤية موحدة من شأنها أن "تفعل دور الاعلام في المواجهة والمبادرة وليس ردة الفعل" مؤكدا أن الاستراتيجية ستسهم في رسم الخريطة المناسبة لتفعيل الجهود العربية وجعلها أكثر فاعلية وجدوى في هذه القضية التي تهتم بها جميع دول العالم.

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