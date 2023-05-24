احتفالا بزفاف ولي العهد.. الجيش الأردني يعلن عن حوافز ومكآفات لأفراده |تفاصيل

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تقديم حواز للضباط وضباط الصف بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف الذي سيقام في الأول من يونيو القادم.

وقال الجيش الأردني في بيان له: "بدء مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بتوزيع الأراضي على الضباط ضمن مشروع في العاصمة عمّان".

وأضاف أن القوات المسلحة تشارك فرحة المملكة الأردنية الهاشمية، بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مع جميع قاداتها من ضباط وضباط صف وأفراد، لافته إلى أنها ستقوم بصرف القروض الإسكانية لـ 500 ضابط صف إضافي خلال شهر يونيو.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي الأردني موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، من خطيبته السعودية، رجوة خالد آل سيف، في الأول من يونيو 2023.