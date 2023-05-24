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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توصي بعقد اجتماع تنسيقي بين الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل

إجتماع لجنة النقل
إجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، وبحضور ممثلي وزارة النقل ورئيس الهيئة العامة للنقل النهري  اللواء مفيد صلاح ، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنة الهيئة العامة للنقل النهري العام المالي الجديد 2023- 2024  .

وبلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة للنقل النهري في 23/24،  ٧٧٥ مليون و٣٤٦ الف جنيه بزيادة عن العام الحالى ٢٢/٢٣ قدرها ٣٦ مليون و٤٨١ الف جنيه بنسبة ارتفاع قدرها ٥% ، حيث تم تقسيم الموازنة علي النحو التالي، موازنه جارية قدر لها مبلغ إجمالي ٦٥ مليون و٩٠٦ الف جنيه،  موازنة استثمارية قدر لها مبلغ إجمالي ٥٩٨ مليون جنيه.

وبلغت الموازنة الاستثمارية للهيئة للنقل النهري للعام المالي ٢٣/٢٤ بلغت ٥٩٨ مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالي ٢٢/٢٣ نحو ٦٥٠ مليون بعجز قدره ٥٢ مليون جنيه بنسبة عجز ٨%.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بتوصية عامه بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين جميع الوزرات المرتبط نشاطها بنهر النيل ( النقل ، الزراعة، السياحة، الري، البترول،  التجارة والصناعة،) مع وزارتي  التخطيط،  المالية لبحث كيفية تعظيم الاستفادة  الاقتصادية والخدمية من المجري الملاحي لنهر النيل من دمياط حتى أسوان بما يضمن تحقيق افضل عوائد اقتصادية لتلك الوزرات جميعا.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة النقل وزارة المالية النائب علاء عابد

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