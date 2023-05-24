واحد مات واتنين اتلحقوا.. تفاصيل حريق شقة في العجوزة بـ الجيزة

لقى شخص مصرعه في الجيزة، إثر حادث حريق شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وأنقذت وحدات الحماية المدنية اثنين آخرين.

إشتعال النيران في شقة سكنية في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، أفاد باندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال وسرعة السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة إندلاع النيران في شقة سكنية بالطابق العاشر بأحد العقارات في العجوزة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مصرع شخص جراء الحريق، وإنقاذ الأجهزة الأمنية في الجيزة، أثنين أخرين بدون إصابتهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى نقل جثمان المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.