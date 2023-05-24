حاكم مصرف لبنان يمثل أمام القضاء بسبب مذكرة الإنتربول الأخيرة

وصل ،اليوم الأربعاء، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى قصر العدل بسبب المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومُثل سلامة أمام المحامي العام القاضي عماد قبلان والذي قام باستجوابه.

وتسلمت النيابة العامة التمييزية في لبنان المذكرة التي أصدرها الانتربول للقبض على حاكم مصرف لبنان.

وأنتهى المحققون الأوروبيون في وقت سابق من الشهر الجاري من جلسات تحقيق مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين ومن بينهم رياض سلامة سلامة، بتهمة الأغتلاس والسرقة وتبيض الأموال وكان الموضوع الرئيسي للتحقيق كان حول شركة "فوري أسوشيتس" التي يملكها شقيقه رجا سلامة.

ويُشتبه في أن الشقيقين قاموا بتجميع ما يزيد على 300 مليون دولار عن طريق تحصيل عمولات كرسوم شراء سندات ثم تحويلها إلى الشركة المملوكة لشقيقه.