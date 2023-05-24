روسيا تعلن إجراء محادثات مع مصر وإيران والإمارات لإقامة مناطق حرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في منتدى الاقتصادي الأوراسي، اليوم الأربعاء، عن إجراء محادثات بشأن إقامة مناطق حرة مع مصر وإيران والإمارات، وكذلك مع صربيا.

ويترافق المنتدى مع اجتماع المجلس الأوراسي الاقتصادي الأعلى الذي يحضره زعماء دول أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان والدول المراقبة.

وستتم في المنتدى مناقشة تنفيذ مشاريع مختلفة وقضايا النشاط الدولي للاتحاد وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية. كما سيجري بوتين سلسلة من اللقاءات الفردية مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول المدعوة لحضور القمة.

كما قال بوتين خلال كلمته في مشاركة المنتدى الأقتصادي الأوراسي إن هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها.

وأضاف بوتين أنه يجري محادثات مع الصين، وعدة دول لإقامة مناطق حرة، كما قال إن روسيا تتعاون مع منظمة شنجهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.



وتابع بوتين أن دول الغرب راهنت على انهيار اقتصاد موسكو ونفى حدوث ذلك، كما أشار إلى الضغوط على حلفاء روسيا من خلال سلاح فرض العقوبات لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا.

وأفاد بوتين استمرار حصول أوكرانيا على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا، كما تعهد بالالتزام بالوفاء بتعهدات موسكو بشأن إمدادات الطاقة.

وأضاف بوتين أن جميع الدول المشاركة في الاتحاد الأوراسي تسعى لعلاقات متوازنة تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة.

كما تحدث عن حادث أنفجار "نورد ستريم " وقال: نذكر بمن هو المسؤول عن الأزمات في أوروبا، ومن المسؤول عن تفجير "نورد ستريم"، ومن المسؤول عن عدم تفعيل مشروع "نورد ستريم-2".

