لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جولة تفقدية للجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للعاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث بدأت الجولة بزيارة لكاتدرائية السيد المسيح ، والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وحديقة الشعب ، وساحة الشعب ، والنصب التذكاري ، ومجلس النواب ، ومجلس الشيوخ ، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.



وشارك في الجولة نخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين وهم : أ.د سامي محمود ربيع الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ، ومحمد شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام ، وعبد العزيز عبد المنعم عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون المصري سابقًا ، و محمد فتح الله الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي ، وأ. أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي ، وفريد إبراهيم الكاتب الصحفي الكبير بجريدة الجمهورية

وخلال الجولة أشادت لجنة الإعلام بما تم إنجازه على أرض الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدين أنها نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة ، وأن العاصمة الإدارية أيقونة القرن الحادي والعشرين ، وبها تكتب مصر تاريخًا جديدًا من الإنجازات ، فمصر غنية بأبنائها عريقة بحضارتها ماضيها وحاضرها ، مؤكدين أن ما رأوه في الحي الحكومي يمثل نقلة نوعية في نظام الإدارة الحديثة.