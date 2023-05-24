بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام فايكانو في الدوري الإسباني| وغياب جونيور

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل “اللوس بلانكوس”، لمواجهة رايو فايو فايكانو، في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس - كريم بنزيما

ويغيب عن ريال مدريد، في مباراة اليوم، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد.