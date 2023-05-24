بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام فايكانو في الدوري الإسباني| وغياب جونيور

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل “اللوس بلانكوس”، لمواجهة رايو فايو فايكانو، في الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد
وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا
خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش
خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس - كريم بنزيما
ويغيب عن ريال مدريد، في مباراة اليوم، البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل فريق ريال مدريد.