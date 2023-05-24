رجع شابا.. محمد فؤاد يصل إلى السعودية استعدادا لإحياء حفله

وصل منذ قليل الفنان محمد فؤاد إلي السعودية استعداد لإحياء حفلته الغنائية هناك مساء غدا الخميس.

كان في استقبال محمد فؤاد في المطار عددا من أفراد الشركة المنظمة للحفل الذين حرصوا على التواجد في استقبال "فؤش" والترحيب به وتصوير لحظات وصوله بالفيديو.

نيولوك محمد فؤاد

وظهر محمد فؤاد في الفيديو الذي طرحته الشركة المنظمة للحفل بالنيولوك الجديد الذي اعتمده بعد فقدان الكثير من وزنه وجعل الكثيرين يشيدون بهذه الإطلالة كونه عاد شبابا.

أسعار تذاكر حفل محمد فؤاد وأحمد سعد

تذاكر حفل محمد فؤاد طرحت مؤخرا بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.



طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال وهو ما يقرب من 850 جنيها.

محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيي هذا الحفل يوم 5 مايو الحالي إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

علاج محمد فؤاد

من ناحية أخرى قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.