البيت الأبيض يعترض على تمديد احتجاز مراسل وول ستريت جورنال

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي ، اليوم الأربعاء، إن قرار روسيا تمديد احتجاز صحفي في وول ستريت جورنال محتجزا في روسيا ثلاثة أشهر غير مقبول.



وقال كيربي للصحافيين في إفادة صحفية إن الاحتجاز المطول قبل المحاكمة للمراسل إيفان غيرشكوفيتش غير مسؤول وغير مقبول، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي في شهر مارس الماضي، عن اعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في موسكو إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورج الروسية للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ويواجه مراسل وول ستريت جورنال اتهامات حول قيامه بجمع معلومات سرية حول إحدى شركات صناعات الدفاع الروسية بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة.