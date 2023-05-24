أفكار تستحق الانتشار|طلاب نشاط TED X بحلوان: نسعى لاكتشاف المواهب بالجامعات.. فيديو

يستعد طلاب نشاط TED X الطلابي بجامعة حلوان التابعة لمنظمة TED العالمية، لإطلاق مؤتمرهم السنوي لشباب الجامعات حيث تعد TED نشاط طلابي بالجامعات يعمل على نشر أفكار تستحق الانتشار وإبراز الكوادر الطلابية وتأهيلهم لسوق العمل، وتقوم بدور الناقل والمساعد لنقل كافة الأفكار الهادفة التي تساهم في النهوض بمجتمعات العالم إلى حافة النجاح والتقدم .

وتهدف TED X هذا العام لإقامة مؤتمر بجامعة حلوان يشارك فيه مجموعة من الشخصيات المؤثرة كل منهم في مجاله ينشرون أفكارهم لإثمار عقول مجتمعنا، وأيضا بمشاركة بعض من الرموز الشبابية الناجحة والتي لاقت نجاحا بين الجماهير.

وكشف طلاب نشاط TED X جامعة حلوان لـ صدى البلد أنهم منذ بداية العام الدراسي ، يعملون على إطلاق العديد من الندوات التثقيفية و حملات التوظيف لطلاب الجامعات و عرض إبداعاتهم أمام المستثمرين .

و قال الطالب صلاح ايمن احد طلاب نشاط TEDX و الطالب بكلية الصيدلة ان تيد نشاط عالمي للجامعات يعمل على مساعدة الطلاب لتنمية المهارات و القدرات و المساعدة على نشر افكارهم للمجتمع من خلال العديد من الندوات التثقيفية و المؤتمرات الطلابية و التواصل مع المستثمرين و الشركات ، و تابع ان نشاط تيد يهدف الى كسر روتين الدراسة لدى طلاب الجامعة و العمل على تأهيلهم ولسوق العمل عن طريق العمل المجتمعي و محاكة الحياة العملية

وتابعت الطالبة سلمي عمرو قائلة ان نشاط تيد اكس يضم الطلاب الراغبين بتعلم بعض المهارات المختلفة التى يمكن ان تفيد فى سوق العمل و التى يمكن ان تنمي مهاراتهم و مواهبهم ، كما انه يعمل على تبني الطلاب أصحاب الافكار الفريدة و يعمل على ابراز هذه الافكار للمجتمع لايجاد فرصة لتبني افكار الطلاب.

كما قالت الطالبة ملك سيد ان تطوعها فى نشاط تيدكس حلوان كان بهدف تطوير العلاقات المجتمعية لدى و تطوير مهارات التسويق الخاصة بي سعيا لتطوير مهاراتها التي تؤهل لسوق العمل وإكسابها قدرات مختلفة.

ويهدف نشاط TED X الطلابي بجامعة حلوان لتوعية الشباب وطلاب الجامعات بأهمية تنمية المهارات و العمل على تطوير الذات من خلال استضافتهم للمؤثرين في المجالات المختلفة لمشاركة خبراتهم مع العامة.

ومن المقرر أن ينظم فريق تيدكس جامعة حلوان خلال يوليو 2023 المؤتمر السنوي لهم بحضور شخصيات عامة لمشاركة تجاربهم الناجحة امام طلاب الجامعات و تشجيع الطلاب على استثمار طاقتهم فيما يفيدهم ويفيد المجتمع.