جامعة حلوان: بدأنا امتحانات نهاية العام بـ11 كلية وإجراءات مشددة لتأمين اللجان

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث من المقرر ان تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه قد بدأت الجامعة امتحانات نهاية العام الدراسي بـ11 كلية حتي الان ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتي نهاية يونيو 2023 ، وأشار قنديل الى ان الجامعة قد انهت تأمين اللجان و تعقيمها و قد تم تجهيزها على اعلى مستوي لتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة الامتحانات حرصا على تفوقهم .

و قد جاء جدول الامتحانات بكليات جامعة حلوان كالتالى:-



- كلية التربية الموسيقية بدأت يوم ٧ مايو وتنتهى يوم ٢٥ يونيو.

- بدأت كلية الفنون الجميلة يوم ١٣ مايو وتنتهى ٥ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية التربية يوم ١٤ مايو وتنتهى يوم ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- بدات امتحانات المعهد الفنى للتمريض يوم ١٥ مايو وتنتهى ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- بدأت كلية الحقوق يوم ١٦ مايو وتنتهى ٩ يوليو ٢٠٢٣.

- تبدأ امتحانات كلية التربية الفنية يوم ٢٠ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣

- امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٤ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهي ١٣ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ٢٦ يونيو٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الفنون التطبيقية تبدأ يوم ٢٢ مايو وتنتهى ١٨ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم ٢٤ مايو وتنتهي ١٩ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الآداب تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية العلوم تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التمريض تبدأ يوم ٢٥ مايو وتنتهي ٢١ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ يوم ٢٦ مايو وتنتهى ٢٣ يونيو ٢٠٣٣

- كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم ٢٧ مايو وتنتهي ١٥ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ يوم ٢٨ مايو وتنتهى يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية الصيدلة تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٦ يونيو ٢٠٢٣.

- امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم ٣ يونيو وتنتهى ٢٢ يونيو ٢٠٢٣.

- كلية التربية الرياضية بالهرم تبدأ يوم ١٠ يونيو وتنتهى ٢٤ يونيو ٢٠٢٣.