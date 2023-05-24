إصابات بالرصاص وحالات اختناق خلال هجوم للمستوطنين على قرية برقة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شابين بشظايا الرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية برقة شمال غرب نابلس، بحماية جنود الاحتلال.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بحسب وكالة "وفا"، إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في الجهة الغربية من قرية برقة، وأحرقوا أراض مزروعة بالزيتون، وأطلقوا الرصاص الحي، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في قدمه، وآخر في اليد، والعشرات بالاختناق.

وأشار دغلس إلى أن مواجهات تدور حتى اللحظة في البلدة بين المستوطنين، وبين الأهالي الذين يحاولون التصدي لهم.