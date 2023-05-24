عضو مبادرة ابدأ : قانون الاستثمار يساوي بين الرجال المحليين والأجانب ..فيديو

قالت مريم محمود عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، من إيجابيات قانون الاستثمار فى مصر، المساواة بين كافة المستثمرين المحليين والأجانب.

أضافت مريم محمود خلال حوارها مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن مبادرة إبدأ تقوم على 3 محاور بهدف تعميق المكون المحلى فى جميع الصناعات وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص عمل.

سعر الصرف

وتابعت عضو مبادرة "ابدأ": أن تطوير الصناعة ، مرتبط بتطوير سعر الصرف واستقرار السياسات الاقتصادية والعكس".

وأوضحت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن المبادرة تدخل شراكات مع المستثمرين بالقطاع الخاص والمستثمرين الإجانب.

وأشارت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ان المبادرة تدعم، المشاريع، قصيرة الأجل مثل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذا المشروعات الكبيرة والتى سيتم افتتاحها خلال عامين من الآن.



