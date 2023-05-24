متحدث الخارجية: إثيوبيا لم تحضر اجتماع واشنطن ولم توقع اتفاق حول السد

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا يوجد أي اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء السد الإثيوبي بخلاف إعلان المبادئ عام 2015، وذلك في تعليقه على بيان إثيوبيا الأخير.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه لم يحدث مطلقا الاتفاق خلال المفاوضات التي جرت في واشنطن، مؤكدا أن بيان إثيوبيا بشأن السد غير صحيح ولم يحدث أي اتفاق.



وتابع أن بيان إثيوبيا بشأن السد مليء بالمغالطات ولي للحقائق ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن أديس أبابا هربت من اجتماع واشنطن ولم توقع على اتفاق بشأن السد.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، البيان الإثيوبي مؤسف من دولة مسؤولة بهذا الشكل فضلا عن أنه مليء بالادعاءات والتضليل ويسعى للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية.



وأشار إلى أن إثيوبيا تفترض في نفسها أنها تتحدث عن الدول الأفريقية، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على دور مصر بشأن تعزيز العلاقات العربية، فضلا عن أنها تحملت الكثير من التضحيات والأعباء لتحقيق الأهداف في القارة الأفريقية.



ولفت إلى أن الحديث عن سياسيات استعمارية هو محاولة إثيوبية لكسب تعاطف عدد من الدول الأفريقية، مؤكدا أن إثيوبيا تخالف القواعد القانون الدولي بشأن ملء وتشغيل السد.



وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية، إن مصر ترحب بتسوية للوصول إلى اتفاق حازم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أنه ليس في مصلحة أحد استمرار قضية السد الإثيوبي عالقة.



وعن بيان لجنة 6+6 الليبية، نوه بأن مصر رحبت بجهود اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمحلس الأعلى للدولة الليبيين.



وتابع: الجهود تمثلت في استيفاء الإطار القانوني للازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت في ليبيا.



