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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل.

شهد  رائد شرطة و معاون مباحث قسم شرطة الساحل أن تحرياته توصلت إلى تغیب الأخيرة عن مسكن ذويها إثر اختطاف المتهم لها من دائرة قسم شرطة الساحل حال عودتها من دروسها واصطحبها الى العين السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج مستغلاً حداثة سنها وابعدها بداخله عن اهليتها لمدة يومين وأنه جردها خلالهما من ملابسها وتحسس مواطن عفتها برضاها بقصد هتك عرضها مستغلا حداثة سنها وقلة ادراكها لما يمارسه قبلها من أفعال لإشباع رغبته الجنسية واضاف أنه نفاذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر قبل المتهم تمكن من ضبطه وأرشده الأخير عن وكره محل إيوائه للمختطفة فتوجه صوبه وعثر عليها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خَطَفَ الطفلة بغير تحايل أو إكراه بان توجه الى حيث أيقن تواجد المجني عليها واصطحابها لمكان قصي وأبعدها عن ذويها لمدة يومين مستغلاً حداثة سنها ، هذا وقد اقترنت بالجناية بجناية هتك عرض المُخْتَطَفة ؛ إذ أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن جردها من ثيابها إبان اختطافه لها داخل وكّره وتحسس بيده مواطن عفتها مستغلاً حداثة سنها.

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