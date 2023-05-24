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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها الاثنين الماضي، وتحاول حصار مدينة الأبيض.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر عنه إن المليشيا المتمردة تواصل انتهاك الهدنة طبقًا لاتفاق جدة على النحو التالي: “الهجوم على مدينتي الجنينة وزالنجي، مواصلة احتلال المستشفيات وآخرها مستشفى أحمد قاسم، واستمرار محاولات حصار مدينة الأبيض، مواصلة الاستمرار في احتلال المرافق العامة والخدمية، القصف المدفعي على سلاح الإشارة وقاعدة وادي سيدنا، واحتلال مطابع النقود وسك العملة يوم أمس”.

وأكد البيان أنه تم إبلاغ الجهات الراعية للاتفاق بالأمر، إلا أن المليشيا المتمردة لم تستجيب لأي من متطلبات الهدنة، وعليها تدخلت القوات المسلحة من منطلق مسئوليتها الوطنية والدستورية  للتصدي لهذه الانتهاكات المتواصلة، وطردت قوات الدعم من مطبعة النقود وسك العملة.

كما قامت بصد وتدمير هجمات قوات الدعم في الجنينة وزالنجي اليوم وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات.

وأعلن الجيش في بيانه أيضًا عن سقوط طائرة اليوم إثر عطل فني في المحرك، وتمكن الطياران من مغادرتها بسلام.

وأكد البيان أن القوات المسلحة تؤكد التزامها بتعهداتها في المحافظة على الهدنة الإنسانية، دون التفريط في حق الدفاع عن النفس والدولة.

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ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

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