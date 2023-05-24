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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل بحوزته 750 جرام هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام من ضبط عامل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وسلاح ناري غير مرخص.

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كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد ضبط «ن.ن» 29 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، سبق اتهامه في 5 قضايا ما بين سرقة بالإكراه ومخدرات.

وألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، عقب تقنين الإجراءات، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و4 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن 750 جراماً، ومبلغ مالي.

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 6657 لسنة 2023م، جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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