لأجل فينيسيوس.. ريال مدريد يهزم رايو فايكانو في الدوري الإسباني

فاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح كريم بنزيما التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل راؤول دي توماس النتيجة لـ رايو فايكانو في الدقيقة 84.

وسجل البرازيلي رودريجو جوس، الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 89، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وفي الدقيقة 20، قام الحاضرون بالتصفيق، دعمًا لـ فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لحادثة عنصرية في مباراة الفريق الماضية أمام فالنسيا

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 74 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو لـ 46 نقطة في المركز الحادي عشر.