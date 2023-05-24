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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق حظيرتين ونفوق 3 رءوس ماشية بالمنيا

إخماد حريق بحظيرتين
إخماد حريق بحظيرتين ماشيه

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريق إندلع بحظيرتي لتربية الماشية بإحدى قرى مركز المنيا بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 رءوس ماشية دون إصابات بشرية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملك لكلا من: "س.ب"، ر.م" وتم إخماده والسيطره عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.

 

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