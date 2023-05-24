إخماد حريق حظيرتين ونفوق 3 رءوس ماشية بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا حريق إندلع بحظيرتي لتربية الماشية بإحدى قرى مركز المنيا بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 3 رءوس ماشية دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل حظيرتين لتربية الماشية بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بحظيرتين لتربية الماشية ملك لكلا من: "س.ب"، ر.م" وتم إخماده والسيطره عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية، فيما نتج عن الحريق نفوق 3 روس ماشية، وتم التحفظ علي مكان الحريق، واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق، وقد رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب إلقاء عقب سيجارة مشتعل.