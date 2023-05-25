الله تعالى سيستجيب دعاءك بشرط .. علي جمعة يوضحه

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء عن رسائل قرأنية عظيمة تضمنتها قول ربنا سبحانه وتعالى {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ}.

استجابة الدعاء في الليل

وقال علي جمعة في بيانه رسائل قرآنية تضمنها الوحي الخاتم من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فهذه واحدة من ثلاثة نتائج: الإيمان بالله وبما أرسله من نورٍ في شخص النبي المصطفى ﷺ ومن كتابٍ هو هدايةٌ للمتقين.

وتابع علي جمعة: الثانية {وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} يعني النور يؤدي إلى النور عندما يكون أنت اتباعك للنور للبيان للظهور للوضوح للجمال ؛ فإنك ستخرج من الظلمات ، ظلمات الحيرة، ظلمات الضيق، ظلمات الدنيا والتعلق بها وهي لا نهاية لها ،كلما ظننت أنك قد حصَّلت منها شيئا وجدت من هو قد فاقك في التحصيل، أمرها عجيب لا ينتهي ومُلكها ليس بيدك، وكلها كدر فمن تعلق بها تعلق بكدر.

وأكمل عضو هيئة كبار العلماء: ولذلك كان من دعاء الصالحين حيث نكرره كثيراً (اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا) قالوا: وجعلُها في القلب أن تحزن على كل مفقود، وأن تفرح بكل موجود ؛فإذا خلَّصك الله من الحزن على المفقود، ومن الفرح بكل موجود كانت الدنيا في يدك وليست في قلبك؛ فإذا فقدت تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، أستغفر الله العظيم، وإذا وُجِدَت قلت: الحمد لله، الشكر لله، الفضل من عند الله، لا إله إلا الله ، أما من ينهار في قلبه فهو في ظلمات وليس في نور؛ فالقضية الثانية التي تنتج من اتباعك للنبي ﷺ وإيمانك من خلاله بالله رب العالمين لأنك ستخرج من الظلمات ؛من ظلمات الدنيا، من ضيق الدنيا، من ظلمات الحيرة، ومن ضيق الحيرة، من ظلمات التعلق وعدم القناعة والرضا ،إلى نور التوكل على الله والرضا بالله، وأن تسير في نور الله، وأن تكون راضياً عن الله فيرضى الله سبحانه وتعالى عنك {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} ترضى عن الله تعالى وتكون سعيدا بالله تعالى، لكن هناك ناس قليلة الأدب مع الله ليست سعيدة بالله في ظلمات وليست في نور.

القضية الثالثة {وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} فيستجيب الدعاء.

وشدد علي جمعة: لكنه سبحانه سيستجيب دعاءك بشرط أن تفهم النبي ﷺ والقرآن؛ لأن كل الأبواب أغلقت إلا باب سيدنا النبي ﷺ ، والذي بيننا وبين الخلق هو سيدنا النبي ﷺ ، ليس لنا إلا سيدنا النبي ﷺ . فاللهم صلِّ وسلم على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه.