طالبة عائدة من السودان : الجامعات بيقولولنا قرار الوزارة مش ماشي علينا

أكدت رنيم عبد الله إحدى الطلاب المصريين العائدين من السودان، أنها موجودة في مصر، وأنها سافرت للدراسة في السودان، بسبب رغبتها فى دخول كلية الطب، وأنها حاصلة على أكثر من 97%، وأن سفرها كان بسبب نصف درجة.



وأضافت رنيم عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد تنسيق بين الجامعات و وزارة التعليم العالي.



ولفتت إلى أن هناك بعض الجامعات ترفض التقديم، وأن لديهم مشكلة فى توفير الأوراق، بسبب الأوضاع الصعبة في السودان، معلقة:"الجامعات الخاصة المصرية و الأهلية، بيقولولنا قرار الوزارة مش ماشي علينا".

وأشارت إلى أن هناك بعض الجامعات تقول إن فرصة التقديم أصبحت صعبة، لأن الكمية المطلوبة أو المتاح لها قد تقدمت.

وكشفت أنها الآن ليست في جامعة لا في مصر ولا في السودان، وطالبت بتدخل وزيرة الهجرة من أجل الحصول على الأوراق الخاصة بها من السودان.

وتابعت :" هناك بعض الجامعات تنظر لهم على أنهم طلبة فشلة، وانهم ذهبوا لـ السودان بسبب المصاريف الدراسية".

