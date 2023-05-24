عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة عائدة من السودان : الجامعات بيقولولنا قرار الوزارة مش ماشي علينا

جامعة
جامعة

أكدت رنيم عبد الله إحدى الطلاب المصريين العائدين من السودان، أنها موجودة في مصر، وأنها سافرت للدراسة في السودان، بسبب رغبتها فى دخول كلية الطب، وأنها حاصلة على أكثر من 97%، وأن سفرها كان بسبب نصف درجة.

txt

البحرين ترسل طائرة مساعدات طبية إلى السودان

txt

جامعة حلوان الأهلية تكشف شروط قبول المحولين إليها من السودان وأوكرانيا


وأضافت رنيم عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يوجد تنسيق بين الجامعات و وزارة التعليم العالي.


ولفتت إلى أن هناك بعض الجامعات ترفض التقديم، وأن لديهم مشكلة فى توفير الأوراق، بسبب الأوضاع الصعبة في السودان، معلقة:"الجامعات الخاصة المصرية و الأهلية، بيقولولنا قرار الوزارة مش ماشي علينا".

وأشارت إلى أن هناك بعض الجامعات تقول إن فرصة التقديم أصبحت صعبة، لأن الكمية المطلوبة أو المتاح لها قد تقدمت.

وكشفت أنها الآن ليست في جامعة لا في مصر ولا في السودان، وطالبت بتدخل وزيرة الهجرة من أجل الحصول على الأوراق الخاصة بها من السودان.

وتابعت :" هناك بعض الجامعات تنظر لهم على أنهم طلبة فشلة، وانهم ذهبوا لـ السودان بسبب المصاريف الدراسية".
 

السودان كلية طب قناة صدي البلد أحمد موسى وزارة التعليم العالى التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

ترشيحاتنا

رئيس هيئة الاستثمار: ألغينا الحد الأدنى للمساحة ورأس المال بالمناطق الحرة الخاصة

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ