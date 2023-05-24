البحرين ترسل طائرة مساعدات طبية إلى السودان

أقلعت من مطار البحرين الدولي صباح اليوم (الأربعاء) طائرة تحمل مساعدات طبية وصحية عاجلة إلى جمهورية السودان متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية ؛ فإن طائرة المساعدات التي أرسلتها المملكة إلى السودان تأتي في إطار دعم المملكة للجهود الإنسانية والطبية في السودان، والوقوف إلى جانب شعبها في ظل التحديات التي فرضها القتال في البلد الشقيق بالإضافة إلى تأكيد العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وبهذه المناسبة، صرح السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية أن هذه الشحنة من المساعدات العاجلة تحمل مواد طبية وإسعافية ومستلزمات وأجهزة طبية ضرورية سيتم توزيعها على المستشفيات الطبية في السودان من قبل اللجنة العليا للعمليات الإنسانية، ونأمل أن تساهم هذه المساعدات في علاج إصابات وجراحات الطوارئ من جراء القتال.

ومن المقرر أيضًا أن تجلي الطائرة لدى عودتها من مطار بورتسودان الدولي إلى مملكة البحرين عددًا من رعايا مملكة البحرين لدى جمهورية السودان من مواطنين ومقيمين وذلك في إطار حرص المملكة على سلامة المواطنين في الخارج.