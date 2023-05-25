كريم صاحب تريند قسيمة الزواج: طلعت على الشاشة عشان أبرأ نفسي

قال كريم صاحب قسيمة الزواج المنصوص فيها من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، إنه فكر كثيرا قبل الظهور في إلاعلام على الهواء قائلا: " ليس من الرجولة ولا الشهامة الخوض في عرض سيدة"، ذاكرا إنها عندما كانت زوجته لا يسمح لاحدا أو لنفسه أن يتحدث عنها، حتي وهي طليقته لا يسمح لنفسه أن يخوض فى عرضها، ولكنه ظهر على الشاشة لكي يبرأ ذاته مدافعا عن نفسه "بالمستندات"،بعد أن بدأت طليقته بالكلام عليه " بالافتراء و الكذب و التبلي عليه".

والدها اشتري راجل

وأكد، كريم خلال لقائه بالإعلامية " نهال طايل" ببرنامج " تفاصيل" المذاع على فضائية "صدى البلد ٢"، أنه عند زواجهما هو وورد، والدها لم يكتب له فى قسيمة الزواج مثل هذا الكلام وهو " من يؤتمن على العرض لا يسأل عن مال" إلا إذا شعر بأنه شخص يؤتمن بالفعل على بنته، قائلا :" هو أشتري راجل".

الغل والغيرة سيطروا عليها

و سرد، صاحب تريند " من يؤتمن على الغرض لا يسأل عن المال" تفاصيل مشكلة نشأت بينه و بين طليقته ورد حينها، وهي عندما خطب أخيه زهبوا معه حتي يجلب الشبكة لخطيبته، فعندما علمت طليقته أن أخيه جلب لخطيبته شبكة بمبلغ ١٩ ألف جنية، زاد بداخلها الغل و الغيرة من خطيبه أخيه.

ورد، كريم على طليقته عندما وجهت شتائم إلى زوجه أخيه، إنها حاصلة على بكالوريوس تجارة وقالت له بعدها " عشان خاطر أنا دبلوم".