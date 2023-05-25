عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صاحب تريند قسيمة الزواج: طلعت على الشاشة عشان أبرأ نفسي

كريم صاحب تريند من
كريم صاحب تريند من يؤتمن على العرض لا يسأل عن مال

قال كريم صاحب قسيمة الزواج  المنصوص فيها من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، إنه فكر كثيرا قبل الظهور في إلاعلام على الهواء قائلا: " ليس من الرجولة ولا الشهامة الخوض في عرض سيدة"، ذاكرا إنها عندما كانت زوجته لا يسمح لاحدا أو لنفسه أن  يتحدث عنها، حتي وهي طليقته لا يسمح لنفسه أن يخوض فى عرضها، ولكنه ظهر على الشاشة لكي يبرأ ذاته مدافعا عن نفسه "بالمستندات"،بعد أن بدأت طليقته  بالكلام عليه " بالافتراء و الكذب و التبلي عليه".

والدها اشتري راجل

وأكد، كريم خلال لقائه بالإعلامية  " نهال طايل" ببرنامج " تفاصيل" المذاع على فضائية "صدى البلد ٢"، أنه عند زواجهما هو وورد، والدها لم يكتب له فى قسيمة الزواج مثل هذا الكلام وهو " من يؤتمن على العرض لا يسأل عن مال" إلا إذا شعر بأنه شخص يؤتمن بالفعل على بنته، قائلا :" هو أشتري راجل".

الغل والغيرة سيطروا عليها

و سرد، صاحب تريند " من يؤتمن على الغرض لا يسأل عن المال" تفاصيل مشكلة نشأت بينه و بين طليقته ورد حينها، وهي عندما خطب أخيه زهبوا معه حتي يجلب الشبكة لخطيبته، فعندما علمت طليقته أن أخيه جلب لخطيبته شبكة بمبلغ ١٩ ألف جنية، زاد بداخلها الغل و الغيرة من خطيبه أخيه.

ورد، كريم على طليقته عندما وجهت شتائم إلى زوجه أخيه، إنها حاصلة على بكالوريوس  تجارة وقالت له بعدها " عشان خاطر أنا دبلوم".

 

قسيمة الزواج أشتري راجل بالمستندات عشان خاطر أنا دبلوم عرض سيدة ليس من الرجولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

قرار في الأهلي بشأن كهربا

ترشيحاتنا

تعليق قوي لـ شوبير على إقصاء فريق النجوم للإسماعيلي من كأس مصر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع زملائه بهذه الكلمات.. وهذا النادي في انتظاره

بسبب إصابة الشناوي .. ميدو يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

"شوبير" يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب بشكتاش التركي

الحرب الباردة تعود بأمريكا اللاتينية مرة أخرى .. بريطانيا وألمانيا تقودان أوروبا لعقد صفقة كبرى مع دول القارة

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام قشور الرمان؟ .. نتائج مدهشة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ