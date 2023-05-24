صاحب قسيمة «من يُؤتمن على العرض»: لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور|تفاصيل

كشف كريم صاحب قسيمة الزواج التي كانت تنص على ؟"من يؤتمن علي العرض لا يُسأل عن المال"، تفاصيل عن زوجته بعد خروجها من المستشفى بعد ولادتها، فبعد أن وصل إلي منزل الزوجية لم يلق زوجته وأبلغ خالها بما حدث قائلًا: "الست متنزلش من البيت بدون إذن زوجها".

واستكمل “كريم” خلال لقائه بالإعلامية “نهال طايل” ببرنامج “ تفاصيل” المذاع على فضائية ”صدى البلد 2" أنه أخبر خالها في حينها بما فعلته زوجته وخروجها من بيت الزوجية دون علمه، وتواصل معها هاتفيًا ليعرف مكانها ولكنها لم ترد عليه أو تتوصل معه.

وأوضح، أن زوجته لم تتواصل معه هاتفياً وأهملته إهمالاً كبيراً، وذلك بعد ما اتفق معها على عدم ذهابها إلى والدتها إلا مرات قليلة لأن والدتها أصبحت تشكل ناقوس خطرعلى البيت، فغضبت وأخذت رد فعل بتركها لبيت الزوجية وقطعت التواصل مع كريم زوجها.

وتراجع “كريم” في قراره مع زوجته الذي قد اتفق عليه معها، واتفق معها على زيارتها لأمها كما هي تحب وليس بمرات محددة، لأنه يوجد ما يربطهما ببعض وهو "أبناؤهم"، و لكنها أيضا لم تعد إلي بيتهما.



وتفاجأ “كريم”، أنه بعد ولاده ابنهما بحوالي 17 يومًا، وهو عائد إلى منزله بعد انتهائه من العمل، فقد لاقي صدمة كبيرة، بأن باب المنزل قد كُسر من قبل زوجته والمنزل خالٍ تمامًا من أي عفش قائلاً: "رجعت من الشغل لاقيت الباب مكسور والشقة علي البلاط"، خلاف بسيط بين الزوجين يجعل الزوجة تفعل كل هذه التصرفات السيئة، موضحًا أنه هذا ليس خلافًا يجعها تفعل مثل هذه التصرفات.

وأكد “كريم”، أن الرجل يُعرف من تصرفاته، وأنه فى أوقات مرضها أثناء حملها، كان يأخذها إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاجها، ووقف بجانها يؤازرها فى كل لحظة إلى أن تعافت.