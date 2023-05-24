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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب قسيمة من يؤتمن على العرض: اتحايلت على طليقتي عشان تكمل تعليمها

كريم الزوج صاحب قسيمة
كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج من يؤتمن على العرض

أكد كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، لم ارفض في أي يوم أن تستكمل طليقتي تعليمها معلقا "انا كنت بتحايل عليها عشان تكمل تعليمها هي مخلصة شهادتها من 2009، وقعدت في بيت العائلة لحد 2014، وناشدتها أكثر من مرة بضرورة استكمال تعليمها وكانت ترد عليها بردش "انت بتستعر وبتقلل مني"

 

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه بعد سجال طويل انا اخدتها وجهزت ورقها وروحت بيها جامعة عين شمس عشان تستكمل تعليمها".

 

مش هطلع اتكلم تاني”.

وأشار كريم إلى أنه “أنا اتغدر بيا من طليقتي وعرفت تحرمني من ولادي واقولها اتقي الله وربي عيالك وعندك الحلول الودية ومش هطلع اتكلم تاني”.

قسيمة الزواج جامعة عين شمس قانون الاسرة برنامج “تفاصيل نهال طايل

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