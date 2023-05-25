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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض أسعار الدواجن .. أستاذ اقتصاد زراعي يكشف الحقيقة والأسباب..فيديو

الدواجن
الدواجن

أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الإقتصاد الزراعي، أن قطاع الدواجن كان يواجه مشكلة كبيرة، ولكن الدولة تدخلت، لحل تلك الأزمة، مما كان لها تأثير في انخفاض الأسعار عن الفترة الماضية.

وقال جمال صيام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك امخفاض في أسعار الدواجن بنسبة 30، مؤكدا أن الدواجن كانت بـ 120 جنيه وأصبحت الأن  74 جنيه للفراخ البيضاء، والدواجن البلدي بـ 94 جنيه.

 

 بعد الإفراج عن الأعلاف

السعر مؤشر لنجاح الدولة في حل الأزمة بعد الإفراج عن الإعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا، بقيمة 134 مليون دولار.

قطاع الدواجن الدواجن جمال صيام أ الأعلاف الذرة الصفراء

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