انخفاض أسعار الدواجن .. أستاذ اقتصاد زراعي يكشف الحقيقة والأسباب..فيديو

أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الإقتصاد الزراعي، أن قطاع الدواجن كان يواجه مشكلة كبيرة، ولكن الدولة تدخلت، لحل تلك الأزمة، مما كان لها تأثير في انخفاض الأسعار عن الفترة الماضية.

وقال جمال صيام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك امخفاض في أسعار الدواجن بنسبة 30، مؤكدا أن الدواجن كانت بـ 120 جنيه وأصبحت الأن 74 جنيه للفراخ البيضاء، والدواجن البلدي بـ 94 جنيه.

بعد الإفراج عن الأعلاف

السعر مؤشر لنجاح الدولة في حل الأزمة بعد الإفراج عن الإعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا، بقيمة 134 مليون دولار.