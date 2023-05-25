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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكم أثلج قلوب الجميع .. السجن المشدد 15 عاما لزوجة "صيدلي حلوان" وشركائها

السجن 15 عاما لقتلة
السجن 15 عاما لقتلة "صيدلي حلوان"

عرضت فضائية العربية تقرير عن السجن 15 عاما لزوجة " صيدلي حلوان" وشركائها في الجريمة بعد أن ألقوه من الطابق السادس، وذلك بعد إلقائه من شرفة منزله على يد زوجته وعائلتها.

تسدل المحكمة الستار على قضية الصيدلي ولاء زايد المعروف إعلاميا ب " صيدلي حلوان" بالحكم بالسجن المشدد 15 عاما للقتلة، أثلج هذا الحكم قلوب الجميع لأستقصاء العدالة للغدر بولاء.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين بقتل الصيدلي بالسجن المشدد 15عاما.

حاول الاستنجاد بشقيقته وزجته الثانية

تضمنت قائمة أدلة الثبوت 6 شهادات من جيران المجني عليه وزجته الثانية وشقيقته اللذين ناشدهم الضحية عبر " واتساب " لنجدته وذلك بعدما أقتحم المتهمون مسكنه بإيعاز من زوجته الأولى المتهمة الأولي فى القضية.

أرغموه على تطليقها وألقوه من الدور السادس

القتيل تم الغدر به حيث قام أهل زوجته الاولى بأحتجازه وتعذيبه والأعتداء عليه بالضرب، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية قبل أن يلقوا به من شرفة منزله في سبتمبر 2022.

وطبقا لوسائل إعلام مصرية، أقتحم المتهمون شقة ولاء بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذي به، لإرغامه على تطليق الزوجة الثانية.

 

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