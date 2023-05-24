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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد السجن 15 عاما .. زوجة صيدلي حلوان تنهار في الحجز| ومحامي المجني عليه : الحكم أثلج صدورنا

صدى البلد

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان ولاء زايد.

ونرصد في السطور التالية، كواليس الحكم على المتهمين حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في حق ريماء زوجة ولاء زايد صيدلي حلوان و4 آخرين والسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين.


واستهل قاضي المحكمة كلمته، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، : إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.

واردف، المحكمة تناشد الحضور الكريم الترحم على الراحل ولاء زايد صيدلي حلوان وعضو دائرة المحكمة، لعل دعوتنا ترحم أحدهم.

وأكد قاضي المحكمة، لنا في تلك القضية عنوانين هما: القتل والطمع، فالقتل هو الوصف الفعلي والحقيقي له فالمتهمون جميعا ابو إلا أن تكون ساعات المجني عليه الاخيره في دنياه هي القتل، وتمثلت هذه القضية في احتجاز المجني عليه في شقته وتقيد حركته فإن حاول التحرك يكون فوقه شخص آخر لتقيد حركته، فضلا عن الاستيلاء على جواز سفره لعدم تمكنه من السفر، ووجه قاضي المحكمة حديثة للمتهم الأولي ريماء زوجة ولاء زايد صيدلي حلوان قائلاً:"ضيعتي ابنك ضيعك الله تركتيه يتيماً وحيدا للزمن"

وبعد الإنتهاء من الكلمة أصدر قاضي المحكمة حكمه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في حق ريماء زوجة ولاء زايد صيدلي حلوان و4 آخرين والسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين.


وبعد صدور الحكم، قال الأستاذ نشأت عبدالعليم، محامي المجني عليه ولاء زايد، أن حكم محكمة جنايات القاهرة،أثلج صدورنا.

واكد، محامي صيدلي حلوان، أن الحكم أثلج صدورنا ومازلنا مستمرين في القضية والمحكمة قبل ذلك أصدرت حكم بضم حضانة الطفل لوالدة ولاء زايد صيدلي حلوان.

وأوضح أن الإجراءات القانونية بعد ذلك في القضية تكون عبارة عن تقديم طعن أمام محكمة النقض بدار القضاء العالي وذلك بعد صدور حيثيات المحكمة.


قالت والدة ولاء زايد صيدلي حلوان بعد صدور حكم المحكمة في حقهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 سنوات لمتهمين، ربنا برد ناري.

وقالت، والدة صيدلي حلوان، الحمد لله على قضاء الله انا دلوقتي اقدر انام وانا مرتاحة، بعد صدور حكم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لزوجة صيدلي حلوان و4 اخرين، والسجن لمدة 10 سنوات في حق متهمين.


ودخلت زوجة صيدلي حلوان في نوبة بكاء بعد صدور حكم المحكمة بالسجن لمدة ١٥ عاما في حق المتهمة واخرين والسجن لمدة 5 سنوات لمتهمين في قضية احتجاز وتعذيب ولاء زايد.


وكانت، اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة زوجة صيدلي حلوان و4 آخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما، و١٠ سنوات لمتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان».

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكاب جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وسارت التحقيقات علي نحو أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية (صيدلانية) بادعاء اهليته انهم  هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

شملت الاتهامات احتجاز المتهمين للمجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي انتهت تحرياته الي حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

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