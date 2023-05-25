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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم وزارة الزراعة: نحاول توفير نقاط وأماكن بيع اللحوم بسعر مناسب

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

‏قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن، هناك جهود بذلت الفترة الماضية لزيادة حجم المعروض في اللحوم وبالطبع هناك أزمات دولية في كل مكان متكررة عالميا.

 

وتابع خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن كل ذلك أثر بشكل او بآخر في أسعار المدخلات وتوفر الخامات التي ستؤثر على العملية الإنتاجية، وحاولنا نتجاوز ذلك وقمنا بدور كبير لتوفير المنتج للمواطن بسعر مناسب له لذلك سنرى في أماكن البيع التابعة للدولة السعر فيها مدعوم ومتاح ومناسب لفئات المجتمع، وهناك أماكن أخرى عليها أعباء اكثر لذلك السعر بيرتفع فيها.

 

أماكن ونقاط بيع اللحوم بسعر مناسب 

 

وأضاف نحن نحاول توفير أماكن ونقاط بيع اللحوم بسعر مناسب للمواطن، ولا استطيع أن أقول أن الأزمة بسبب نقص في المعروض لأن لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 60% وقمنا بإدخال منذ أيام قليلة 170 الف رأس ماشية للسوق لزيادة المعروض.

اللحوم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش شريف عامر مصر

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