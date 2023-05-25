درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالمحافظات

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، 25 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبري الوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، أما معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى